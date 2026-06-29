Luego del apagón que dejó sin servicio eléctrico a gran parte de Mar del Plata durante la mañana del domingo, el Sindicato de Luz y Fuerza local sostuvo, a través de un comunicado, que el episodio dejó al descubierto la necesidad de avanzar con inversiones y obras estructurales para reforzar el sistema eléctrico de la ciudad. Si bien destacó el trabajo realizado por el personal de EDEA y de la Central 9 de Julio para restablecer el suministro, el eje del mensaje estuvo puesto en la necesidad de mejorar la infraestructura y garantizar una mayor confiabilidad del servicio.

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Desde la organización señalaron que la falla registrada en un equipo de la Estación Transformadora Mar del Plata, principal punto de ingreso de la energía en 132 kV que abastece a la ciudad, demostró la importancia de contar con un sistema preparado para responder ante contingencias. En ese sentido, remarcaron que disponer de trabajadores capacitados, infraestructura correctamente mantenida y generación local disponible no representa un gasto, sino una herramienta estratégica para asegurar la continuidad del servicio eléctrico.

Uno de los principales reclamos está dirigido al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El gremio solicitó que se mantengan y profundicen las inversiones destinadas al mantenimiento de las instalaciones, al fortalecimiento de la infraestructura existente y a la ejecución de nuevas obras que permitan preservar la confiabilidad del sistema eléctrico.

Entre los proyectos considerados prioritarios, Luz y Fuerza insistió en la necesidad de avanzar con la renovación, modernización y repotenciación de la Central 9 de Julio. Según planteó, el objetivo es incrementar su capacidad de generación para consolidarla como un respaldo estratégico del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), de manera que pueda ofrecer una respuesta más sólida frente a fallas que afecten el abastecimiento eléctrico de Mar del Plata y toda la región.

El comunicado también cuestionó la decisión del Gobierno nacional de dejar sin efecto la licitación correspondiente al Plan TERCONF, que había sido adjudicada a BAESA. Desde el sindicato consideraron que esa medida representó un error estratégico y operativo, ya que el proyecto ofrecía la posibilidad de renovar y ampliar una central generadora considerada clave para la seguridad del abastecimiento energético local.

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Además, remarcaron que las inversiones en infraestructura eléctrica no pueden analizarse únicamente desde una perspectiva económica de corto plazo, sino que deben contemplarse por el valor estratégico que tienen para garantizar la seguridad, la estabilidad y la confiabilidad del sistema energético.

Como conclusión, Luz y Fuerza sostuvo que la respuesta brindada por los trabajadores durante la emergencia volvió a demostrar el compromiso y la capacidad técnica del personal, aunque advirtió que ese esfuerzo debe estar acompañado por políticas públicas sostenidas, planificación energética de largo plazo e inversiones permanentes. En esa línea, afirmaron que reconocer el trabajo de quienes garantizan el suministro eléctrico también implica brindarles las herramientas, la infraestructura y la tecnología necesarias para afrontar con mayores garantías las contingencias presentes y futuras.

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