Durante el mes de julio, el Colegio de Técnicos Distrito 5 desarrollará una amplia agenda de actividades gratuitas destinadas tanto a sus matriculados como a la comunidad en general. La programación incluye una nueva campaña de donación voluntaria de sangre, capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP), primeros auxilios, uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA), gestión del riesgo y charlas abiertas sobre seguridad y prevención.

Ads

Las iniciativas forman parte del compromiso institucional del Colegio con su matrícula y con la comunidad, y son impulsadas por la actual gestión a través de la Comisión de Sustentabilidad, coordinada por la técnica Yamila Riva, en articulación con distintos organismos e instituciones. El objetivo es promover acciones concretas de prevención, formación y solidaridad que respondan a necesidades de la comunidad.

Charlas abiertas a la comunidad

En el marco del programa Charlas Abiertas a la Comunidad, impulsado por el Foro de Colegios y Consejos Profesionales del Partido de General Pueyrredon, el Colegio de Técnicos Distrito 5 será sede de dos encuentros abiertos, gratuitos y sin inscripción previa, que se realizarán en su sede de Dorrego 1371.

Esta iniciativa busca acercar a los vecinos conocimientos vinculados al ejercicio profesional, la salud, la seguridad, el ambiente, la tecnología y otros temas de interés cotidiano.

El cronograma previsto para julio es el siguiente:

Ads

Jueves 2 de julio – 18: "Seguridad en las instalaciones eléctricas domiciliarias", a cargo del Colegio de Técnicos Distrito 5.

Viernes 10 de julio – 18: "Prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono", con la participación de Defensa Civil General Pueyrredon y el Colegio de Técnicos Distrito 5.

El cronograma completo del programa puede consultarse en el sitio web del Colegio.

Ads

Cuarta jornada de donación voluntaria de sangre

Una de las principales actividades del mes será la cuarta Jornada de Donación Voluntaria de Sangre, que se llevará a cabo el martes 7 de julio en la sede del Colegio, ubicada en Dorrego 1371, junto al Centro Regional de Hemoterapia.

La campaña busca fomentar la donación voluntaria y habitual de sangre. Podrán participar personas de entre 16 y 65 años, con un peso superior a los 50 kilos, que se encuentren en buen estado de salud, hayan desayunado evitando alimentos con grasa animal y respeten los plazos establecidos desde la última donación o desde la realización de tatuajes.

Desde la organización recordaron que quienes participaron de la campaña realizada en marzo ya se encuentran en condiciones de volver a donar.

Las personas interesadas deberán inscribirse previamente mediante el formulario disponible en la página web del Colegio.

Durante esa misma jornada también se recibirán donaciones para la ONG Palestra, con la que la institución trabaja de manera permanente. Se podrán acercar alimentos no perecederos, frazadas y ropa de abrigo.

Capacitación itinerante en RCP y primeros auxilios

El Colegio de Técnicos también continúa desarrollando un ciclo itinerante de capacitaciones en RCP, Primeros Auxilios, uso del DEA y Gestión del Riesgo, destinado tanto a matriculados como al público en general.

Las jornadas estarán a cargo del Mg. Nicolás Miranda y combinarán instancias teóricas, prácticas y simulaciones para brindar herramientas que permitan actuar correctamente ante situaciones de emergencia.

Durante los encuentros se abordarán contenidos relacionados con primeros auxilios básicos, RCP en adultos y pediátrico, utilización del desfibrilador externo automático, maniobra de Heimlich y gestión integral del riesgo, promoviendo la prevención, la respuesta temprana y el cuidado colectivo.

El cronograma de las próximas capacitaciones será el siguiente:

Necochea: sábado 18 de julio, de 13 a 17, en Calle 57 N° 2263.

Tandil: sábado 1 de agosto, de 13 a 17 (lugar a confirmar).

Miramar: sábado 15 de agosto, de 13 a 17, en Calle 21 N° 1945, Local 1.

Mar del Plata: sábado 5 de septiembre, de 13 a 17.

Mar del Tuyú: sábado 19 de septiembre, de 13 a 17, en Calle 7 N° 7908 esquina 7.

Villa Gesell: sábado 3 de octubre, de 13 a 17, en Avenida Buenos Aires N° 532.

Pinamar: sábado 17 de octubre, de 13 a 17, en Del Cazón 1227, Local 27, Paseo El Agora.

Mar del Plata: sábado 31 de octubre, de 13 a 17, en la sede del Colegio de Técnicos Distrito 5, ubicada en Dorrego 1371.