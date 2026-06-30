Mar del Plata tendrá este martes una jornada típicamente invernal, con tiempo estable, cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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La temperatura mínima será de 1°C, por lo que el amanecer estará marcado por el frío intenso y una elevada humedad. Con el correr de las horas, el cielo se mantendrá despejado o con escasa nubosidad y la máxima alcanzará los 10°C, ofreciendo una tarde fresca pero con buenas condiciones para las actividades al aire libre.

El viento soplará del sector noroeste con intensidad leve a moderada durante gran parte del día, sin ráfagas significativas, mientras que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

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