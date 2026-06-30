De cara a las próximas vacaciones de invierno, que llegarán una vez finalizado el Mundial, UTHGRA Mar del Plata manifestó su preocupación por el nivel de reservas registrado hasta el momento. Según informó la conducción encabezada por Pablo Santín, las reservas hoteleras apenas superan el 25%, un porcentaje que mantiene en alerta al sector cuando resta poco para el inicio de uno de los períodos más importantes del año para el turismo.

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El gremio recordó que los últimos fines de semana largos dejaron un balance negativo para la actividad. La ocupación hotelera se ubicó entre el 35% y el 45% y el consumo continuó en retroceso. Como antecedente, señalaron que durante el reciente feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes la ocupación fue del 35% y, de acuerdo con cifras del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), arribaron a Mar del Plata menos de 58.000 turistas.

"Todos queremos que Mar del Plata tenga unas muy buenas vacaciones de invierno. Ojalá la ciudad se llene de turistas, porque eso significa más trabajo para nuestros compañeros y compañeras. Pero si miramos lo que pasó en los últimos fines de semana largos y ahora vemos que las reservas apenas superan el 25%, es difícil ilusionarse", expresó Santín.

El dirigente agregó que aún esperan un incremento de las reservas en los próximos días, aunque reconoció que el escenario actual genera incertidumbre. "Los números son muy bajos, aunque esperamos que crezcan un poco, pero nos preocupa mucho porque afecta de lleno a nuestra actividad", afirmó.

Otro de los puntos que marcó el sindicato es el deterioro del empleo en el sector. Según informó UTHGRA Mar del Plata, durante los últimos 60 días cerraron alrededor de 40 establecimientos hoteleros y gastronómicos, una situación que provocó la pérdida estimada de más de 400 puestos de trabajo.

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Además del menor flujo de visitantes, desde la organización advirtieron que quienes llegan a la ciudad reducen sus gastos y acortan las estadías, que actualmente promedian apenas dos noches. "La gente hace un esfuerzo enorme para viajar y cuida cada peso. Sale menos a comer, consume lo justo y hasta acorta la estadía. Eso repercute directamente en el trabajo en la hotelería y la gastronomía, porque son actividades que viven en gran parte del turismo", sostuvo Santín.

El secretario general también descartó que el Mundial sea el principal motivo del bajo movimiento turístico. "No nos distrae el Mundial. Puede influir en alguna familia que decide quedarse a ver un partido, pero el problema de fondo es otro. La gente no viaja porque no tiene plata. El poder adquisitivo está por el piso", aseguró.

Por otra parte, destacó que la ciudad continúa ofreciendo múltiples alternativas para los visitantes incluso fuera de la temporada estival, aunque consideró necesario reforzar tanto la promoción del destino como las condiciones económicas para incentivar los viajes. "Mar del Plata tiene todo para ofrecer, incluso en temporada baja. Pero hace falta seguir promocionándola y, sobre todo, que la gente vuelva a tener poder adquisitivo para poder viajar o hacerse una escapada", señaló.

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Finalmente, Santín insistió en que la principal preocupación pasa por la continuidad de las fuentes laborales y reclamó medidas para reactivar el sector. "Necesitamos urgente que el Gobierno se despierte y entienda que el turismo genera trabajo. Hay que incentivar los viajes, recuperar el consumo y cuidar el empleo. No podemos seguir mirando cómo cierran hoteles y restaurantes mientras cada vez más trabajadores viven con la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana. Todavía estamos a tiempo de cambiar esta realidad, pero hacen falta decisiones para que la gente vuelva a viajar y consumir. No queremos perder una sola fuente de trabajo más", concluyó.