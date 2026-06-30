El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) presentó la agenda de actividades de julio del Centro Cultural Victoria Ocampo – Villa Victoria, ubicado en Matheu 1851. Durante todo el mes, el espacio reunirá una variada propuesta cultural que incluirá música en vivo, teatro, espectáculos infantiles, talleres, presentaciones literarias, charlas y muestras de arte, con una programación reforzada durante las vacaciones de invierno.

Ads

Villa Victoria abrirá de martes a domingos de 15 a 19. Además, los lunes 20 y 27 de julio, en el marco del receso invernal, se realizarán jornadas de "Casa Abierta", con recorridos gratuitos respetando el aforo permitido. La entrada general al predio será de $4.200, mientras que residentes, jubilados y estudiantes abonarán $3.100. Desde la organización recordaron que el acceso al predio y a todas las actividades se abona únicamente en efectivo.

En materia de artes visuales, el público podrá recorrer la muestra permanente "Victoria, sus pasos por nuestra ciudad", que propone un recorrido fotográfico y literario sobre el vínculo de Victoria Ocampo con Mar del Plata, además de la exposición colectiva "Puentes", integrada por obras de Mónica Eugenia Moro, Daniel González Eguía, Daniel Kaplan y Mele Pinto.

La programación comenzará el jueves 2 de julio, a las 18, con la charla "Inmigrantes italianos-Sostenidos por su fe", organizada en el marco de los 40 años del programa radial Italia Fra Noi, a cargo de Felisa Pomilio y Mariana Lalanne. El ingreso será con la entrada general al centro cultural.

El domingo 5, a las 18, la pianista y directora de orquesta Alicia Ciancio presentará el concierto "Música para tu alma", con entradas de $15.000 y $11.000 para residentes, jubilados y estudiantes.

Ads

La música popular argentina llegará el viernes 10, a las 19, con "Tango y raíces", protagonizado por Majo Sanchis y Marcelo Iglesias. Las entradas costarán $12.000 y $9.000 para el público con descuento.

El sábado 11, a las 15, Noelia Pace presentará su libro "Sesión abierta". La actividad será gratuita, con ingreso por orden de llegada y cupos limitados.

El domingo 12, a las 17, se realizará una nueva edición del Ciclo de Coros: Voces, organizado por la Agrupación Croata de Mar del Plata a beneficio de la ONG Por el Amor de los Niños. Actuarán Klapa Croata, Black Voice y Rotary Ensamble, dirigidos por Patricia Ruiz. Para ingresar, cada asistente deberá colaborar con un alimento no perecedero, como leche, azúcar o aceite.

Ads

El jueves 16, a las 18, Ricardo Sciammarella brindará una charla sobre su trayectoria y el Festival Haydn junto a la Orquesta Sinfónica Municipal. Las entradas tendrán un valor de $12.000 y $9.000 para residentes, jubilados y estudiantes.

El viernes 17, a las 19, continuará el Ciclo de Jazz en Villa Victoria con el espectáculo "Billie Holiday Songbook", interpretado por Félix Barone, Celeste Rossi, Luli Casco y Ayelen Peralta. Las localidades costarán $16.000 y $12.000.

El sábado 18 habrá doble programación. A las 16 se desarrollará "La belleza de la iconografía rusa", con una disertación histórica y la participación del coro de la parroquia Los Santos Mártires Reales. Por la noche, a las 21, se presentará "Serena: Jazz y Soul Quartet". Ambos espectáculos tendrán entradas de $12.000 y $9.000.

Las vacaciones de invierno concentrarán una importante cantidad de propuestas para toda la familia. Los martes 21 y 28 y jueves 23 y 30, a las 15, se realizará el taller lúdico "Frecuencia Streaming", incluido con la entrada general.

Además, los martes 21 y 28, a las 17, el Grupo El Altillo presentará el espectáculo de títeres "Yo quiero la luna", con entradas de $13.500 y $10.000.

Los miércoles 22 y 29, a las 15, se llevará adelante el Taller PopUp en vacaciones, destinado a participantes de todas las edades, con entrada a confirmar.

También durante el receso, el espectáculo de títeres "Las aventuras del lobo feroz", presentado por Los 4 Gatos y Pablo García, ofrecerá funciones los miércoles 22 y 29, a las 17, y el domingo 26, a las 16, con localidades de $13.500 y $10.000.

El jueves 23, a las 18, llegará el espectáculo musical familiar "Un paseo cantado por María Elena Walsh", mientras que el viernes 24, a las 16, el Grupo Dosparlachines pondrá en escena "Cargamento X". Ambos tendrán entradas de $13.500 y $10.000.

Ese mismo viernes 24, a las 19, se realizará la primera edición del Festival del Mar, Jazz y Fusiones 2026, declarado de Interés Cultural por el EMTURyC. Participarán Félix Barone Jazz Trío, Fusión Mdq junto a Juampy Juárez y Mr. PC Ska Jazz. Las entradas costarán $20.000 y $15.000.

La agenda continuará el sábado 25 con tres propuestas: a las 15, el espectáculo de títeres "Miedo", basado en un cuento de Graciela Cabal; a las 18, "Salomar canta a María Elena Walsh"; y a las 19, la "Experiencia Kaia", una obra de teatro sensorial a oscuras. Las dos primeras tendrán entradas de $13.500 y $10.000, mientras que la última costará $20.000 y $15.000.

El domingo 26 de julio y el domingo 2 de agosto, ambos a las 20, subirá a escena la obra "Vidas Paralelas, el mundo de Victoria Ocampo", escrita por Mercedes Carreras y protagonizada por Sandra Maddonni. Las entradas costarán $27.000 y $20.000.

La programación continuará el jueves 30, a las 17, y el viernes 31, a las 15, con el espectáculo de títeres de guante "Juan Panadero", mientras que el viernes 31, a las 18, volverá "Salomar canta a María Elena Walsh". Las entradas para ambas propuestas serán de $13.500 y $10.000.

La agenda se extenderá a los primeros días de agosto. El sábado 1°, a las 17, se presentará la obra de teatro de sombras "Cosas de Dragones", basada en textos de Gustavo Roldán, y el domingo 2, a las 17, la compañía Los 4 Gatos ofrecerá "Universo Pepe", inspirado en el programa del canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En ambos casos, las entradas costarán $13.500 y $10.000 para residentes, jubilados y estudiantes.

Quienes deseen obtener más información podrán comunicarse por WhatsApp al 223-5657627 (programación) o al 223-5289947 (servicio educativo). También podrán seguir todas las novedades del espacio a través de las redes sociales @villavictoriamgp.