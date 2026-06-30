El Frente Gremial Docente Bonaerense convocó a un paro hoy en General Pueyrredon, al que adhirió el sistema municipal, debido a los casos de violencia que se viven en varios establecimientos educativos de la ciudad. En este marco, Alejandra Ayek, secretaria docente del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), bogó por “volver al diálogo y al trabajo mancomunado”.

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La dirigente describió la jornada como “de mucha tristeza” y advirtió en diálogo con El Marplatense que “estamos viviendo bastante violencia en las instituciones escolares”. Según indicó, “se han producido varios hechos, tanto en la jurisdicción provincial como también en la jurisdicción municipal”, lo que demanda una respuesta integral.

En esa línea, remarcó la necesidad de un compromiso conjunto y sostuvo que “necesitamos que todos los actores que estamos involucrados en el ámbito educativo y a nivel político, de seguridad y de autoridades educativas en general, nos comprometamos a trabajar este tema, analizarlo y tratar de encontrar una solución”, con el objetivo de “que estos hechos no se repitan”.

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Ayek advirtió además que la problemática excede los casos de agresión a docentes y se extiende a las formas de vinculación dentro de las escuelas. “Día a día vemos también que la única forma de comunicarse de muchos alumnos es a través de la violencia, ya sea verbal y lamentablemente también física”, expresó.

En ese marco, explicó que la medida de fuerza también apunta a generar un espacio de reflexión colectiva. “Es una jornada en la que apuntamos a que reflexionemos todos de qué manera podemos aportar acciones que puedan prevenir estas situaciones”, afirmó, y aclaró que “no es un día de alegría para nadie” y que “no estamos buscando culpables”.

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La gremialista subrayó la necesidad de alcanzar consensos que mejoren la convivencia escolar. En ese sentido, sostuvo que “estamos tratando de lograr un acuerdo de acciones que nos permitan que tanto los alumnos, los docentes y las familias puedan asistir a las instituciones educativas públicas y privadas sin tener que pasar por este tipo de situaciones”. Y abogó por “volver al diálogo y al trabajo mancomunado”.

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Como horizonte, planteó que es fundamental que “cada uno de los niños, jóvenes y adolescentes puedan transitar una educación, tanto familiar como complementada con la de las instituciones educativas, de la mejor manera posible”, apostando a “un diálogo que nos lleve a una mejor educación y una mejor calidad de la educación”.

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