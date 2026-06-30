Se presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de comunicación para exigir al Departamento Ejecutivo el cese inmediato del cobro de la Tasa de Alumbrado Público (TAP) a sectores exceptuados y la devolución de los montos percibidos de forma indebida.

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Desde el bloque de Unión por la Patria, el concejal Diego García advirtió que el Municipio comenzó a aplicar el gravamen en las facturas de energía eléctrica de la empresa EDEA y cooperativas locales. Según señalaron, esta modalidad “camufla” el concepto real del tributo mediante un cargo fijo cercano a los 6000 pesos por inmueble, calculado según luminarias del frente y esquinas, sin detallar que se trata de una tasa municipal establecida en la Ordenanza Fiscal vigente.

El proyecto legislativo expone irregularidades en la implementación del tributo, que anteriormente estaba incluido dentro de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU). Al separarse el cobro, la falta de cruce de datos fiscales habría generado un doble pago: por un lado, para contribuyentes que abonaron la TSU de manera anual anticipada, y por otro, para personas con discapacidad que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y que históricamente estaban exentas.

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En ese contexto, García cuestionó la política recaudatoria del gobierno local y sostuvo: “El Municipio recurre a la trampa de camuflar un impuesto local detrás de una ley provincial para que los vecinos no adviertan el aumento ni sepan exactamente qué están pagando en el servicio de luz”. Además, agregó que “se llenó de comentarios de vecinos de distintos barrios que confirmaron que efectivamente les están cobrando dos veces el mismo servicio”.

El edil también remarcó que la situación afecta tanto a familias con integrantes con discapacidad como a contribuyentes cumplidores, y reclamó medidas urgentes: “Le exigimos al intendente que aclare los criterios de emisión, ordene reintegrar la plata cobrada de forma indebida y obligue a las empresas a detallar el concepto como corresponde”.

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Por último, la iniciativa solicita al Ejecutivo que gestione ante las prestatarias eléctricas la modificación de las facturas para que figure explícitamente el concepto de Tasa por Alumbrado Público. Desde la bancada opositora advirtieron que la falta de transparencia y el presunto doble cobro constituyen “un atropello administrativo inadmisible” en el actual contexto económico.

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