Al cumplirse tres años de la desaparición y posterior muerte de la joven Iara Nardelli, su madre Mariela Quintanilla y referentes de agrupaciones que militan la lucha contra la violencia de género y los femicidios se hicieron presentes hoy en Tribunales para exigir el avance de la causa y cuestionar a la Justicia por su lentitud, a la que calificaron de “bastante patriarcal, misógina, machista”.

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Quintanilla describió en diálogo con la prensa que este tiempo “ha sido muy doloroso” y señaló que mantiene la expectativa puesta en nuevas medidas de prueba. En ese sentido, explicó que “la esperanza que tengo es que el 13 de julio se van a realizar unas pericias en Junín de las prendas de Iara”, entre las que detalló que hay “cortes de arma blanca, manchas de sangre, su cadenita y unos cabellos que tenían bulbos”. Según indicó, ahora resta “esperar que se realicen esas pericias y esperar los resultados con paciencia”.

La mujer se refirió al acompañamiento que recibe en este proceso, al afirmar que “es muy difícil, muy duro”, pero que encuentra contención en su entorno: “Tengo que dar gracias que estoy acompañada acá por las compañeras, por el grupo Madres Unidas por el Dolor y nos sostenemos y nos vamos rearmando día a día”.

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Por último, remarcó el desgaste que implicó el reclamo sostenido en el tiempo. Definió el proceso como “una lucha exhaustiva”, con “meses, días de estar acá reclamando, exponernos al frío, al calor, a todo, contra todo pronóstico”. Además, subrayó el esfuerzo personal y económico realizado y consideró que, de no haber sido por la intervención de profesionales particulares, la causa no habría avanzado: “Seguir utilizando nuestros recursos económicos, no dar más, porque la verdad que si no hubiera sido por el perito que contraté y el abogado, esto seguiría en la nada misma”.

Por su parte Marita Tobio, referente de Justicia Activa, cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial en el marco del avance de la causa por el crimen de Iara Nardelli y sostuvo que se trata de una problemática estructural. En ese sentido, afirmó que “lamentablemente es el poder judicial que tenemos y no es de ahora, es de hace rato” y lo caracterizó como “bastante patriarcal, misógino, machista”.

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Asimismo, advirtió sobre la falta de información pública en determinados delitos y señaló que “no podemos llegar a cifras de, por ejemplo, violencia sexual, cuántas llegan a condenas y demás”, ya que “son datos que te esconden”, a diferencia de otros como el narcotráfico, donde “tienen toda esa información y salen a hablar como si nada”.

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En ese contexto, Tobio remarcó la presencia de familiares de víctimas y organizaciones que acompañan los reclamos y explicó que “hoy estamos acá con distintas madres, con distintos casos, con Justicia Activa, con Madres del Dolor”, junto a otras referentes y causas. También señaló las dificultades que enfrentan muchas familias para visibilizar sus casos, al indicar que “todas las que no están es porque no pueden estar, porque cada vez que están acá violentan o vulneran la identidad de la víctima o la privacidad de la víctima”, y consideró que el Poder Judicial “no tendría que a nosotros condenarnos a venir a pedir justicia”.

Por último, expresó el desgaste que implica sostener estos reclamos en el tiempo y sostuvo que las familias quedan en una situación de exigencia permanente. En ese sentido, afirmó que “nosotros estamos condenados de por vida a eso, a seguir insistiendo a que nuestros derechos se cumplan” y remarcó que “tenemos derecho al acceso a la justicia y tutela judicial efectiva y sin embargo siempre se nos violenta”. Además, cuestionó el rol de las fiscalías y aseguró que “tenemos que hacer de investigadores el trabajo de la fiscalía para que se siga con nuestra causa”, lo que calificó como “una vergüenza”.

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