Un cuerpo sin vida fue hallado hoy en Playa Alfonsina, en la zona de La Perla, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades policiales que intervinieron en el lugar.

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De acuerdo con las primeras informaciones, se trataría de un hombre, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su identidad ni sobre las causas del deceso.

En el marco de las hipótesis preliminares, no se descarta que el cuerpo corresponda a un hombre que se habría arrojado al mar el miércoles pasado en ese mismo sector costero.

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Tras el hallazgo, personal de Policía Científica se hizo presente en la zona para llevar adelante las tareas de rigor, incluyendo el resguardo del área y las actuaciones correspondientes para la identificación del cuerpo y la determinación de las circunstancias del hecho.

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