Descubren en Mar del Plata una nueva especie de erizo en las profundidades del océano
Un equipo de investigadores nacionales halló un equinodermo nunca antes registrado a gran profundidad frente a la costa bonaerense, en una zona de alta biodiversidad marina.
Científicos argentinos anunciaron el descubrimiento de una especie de erizo de mar hasta ahora desconocida para la ciencia en el cañón submarino de Mar del Plata, una formación profunda del Atlántico Sur. El animal fue encontrado a más de 1.100 metros bajo la superficie, en condiciones extremas que hacen del hallazgo un aporte valioso al conocimiento de la fauna oceánica.
La nueva especie fue bautizada Bathycidaris argentina y se caracteriza por su pequeño tamaño y coloración particular, rasgos que la distinguen de otros erizos ya descritos. La investigación forma parte de campañas oceanográficas en las que participan especialistas de instituciones científicas nacionales.
Este tipo de descubrimientos refuerza la importancia del cañón submarino de Mar del Plata como un hábitat con una biodiversidad aún poco explorada, donde los equinodermos y otros organismos marinos muestran adaptaciones únicas al medio profundo.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión