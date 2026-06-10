El Municipio recibió a estudiantes del Jardín Jesús Obrero en el cuartel de Defensa Civil, donde participaron de una jornada educativa y recreativa para conocer la labor del área, aprender sobre prevención de accidentes domésticos y adquirir nociones básicas de RCP.

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En esta oportunidad, los estudiantes participaron de actividades y juegos especialmente diseñados para su edad, orientados a la incorporación de hábitos de cuidado y reconocimiento de riesgos en el hogar y en la vida diaria.

Durante la jornada también conocieron la historia de la institución a través de material audiovisual, recorrieron las instalaciones del cuartel y compartieron una merienda junto al personal, en un espacio pensado para el aprendizaje dinámico y participativo.

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El titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, destacó la importancia de que los estudiantes actúen como replicadores de la información recibida. “De esta manera no solo adquieren conocimientos, sino que también contribuyen a una comunidad más preparada y consciente”, señaló.

Desde Defensa Civil continúan con visitas programadas para alumnos de distintos establecimientos educativos, con el objetivo de acercarles el trabajo cotidiano del organismo y brindar herramientas de prevención ante situaciones de riesgo. Los establecimientos interesados en participar pueden solicitar la actividad comunicándose al 103.

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