El próximo 5 de abril, en el marco del Día Mundial de la Salud, se realizará en Mar del Plata la tercera edición de la correcaminata Movete por tu salud, organizada por la Fundación Médica de Mar del Plata - Hospital Privado de Comunidad y el Club Náutico Mar del Plata, con un circuito urbano y portuario que promueve la actividad física y el bienestar integral.

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La propuesta está pensada como un encuentro solidario y familiar que invita a moverse, compartir y cuidar la salud desde una perspectiva física, emocional y social. En esta edición habrá tres modalidades: una carrera de 1 kilómetro para participantes de hasta 14 años, una caminata participativa de 5 kilómetros y una carrera competitiva de 10 kilómetros.

El circuito comenzará en Juan B. Justo y Altair, continuará por Patricio Peralta Ramos hacia el norte hasta Guillermo Volpe, incluirá el ascenso de ambas lomas y el regreso por Peralta Ramos hasta Victoria Ocampo, desde donde se retomará hacia la Escollera Norte para ingresar a la Base Naval Mar del Plata, en el marco de su 100° aniversario, recorrer su calle interna bordeando el puerto de amarre hasta el Comando de la Fuerza de Submarinos y finalmente regresar al punto de largada.

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Como en ediciones anteriores, la actividad tendrá un fin solidario: lo recaudado mediante la adquisición de remeras oficiales será destinado a las jornadas recreativas que la Asociación Civil Adelante desarrolla en los barrios Villa de Paso, Parque Palermo, Las Dalias y La Herradura.

La inscripción es libre y gratuita, y puede realizarse de forma online a través del sitio web oficial www.moveteportusalud.com.ar hasta el martes 31.

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