La ciudad será sede del MDQ Whisky Fest 2026, un evento dedicado al universo del whisky que se realizará el 12 de junio a las 19:30 en el Salón Versailles + Rooftop del Hotel de la Bancaria (Bartolomé Mitre y la Costa), con participación de destilerías, marcas premium y propuestas gastronómicas.

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La iniciativa propone una experiencia integral frente al mar, con degustaciones, música ambiente y espacios diseñados para recorrer distintos estilos, orígenes y procesos de elaboración del whisky en un entorno premium.

El festival reunirá a destilerías, importadores y marcas nacionales e internacionales, con etiquetas escocesas, irlandesas, americanas, japonesas y argentinas, incluyendo expresiones premium y ediciones difíciles de conseguir en el mercado local.

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Además, habrá sectores complementarios con vinos, coctelería, chocolates artesanales, habanos y gastronomía gourmet, especialmente pensados para acompañar la experiencia.

Entre las propuestas confirmadas se destacan degustaciones de whiskys nacionales e internacionales, whiskys japoneses y ediciones especiales, sector de vinos y coctelería, chocolates artesanales y habanos, interacción directa con marcas y representantes, gastronomía gourmet en el rooftop del hotel sede, experiencias de maridaje y descubrimiento sensorial, música ambiente y sorpresas durante toda la noche, y vista frente al mar.

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El sistema de degustación funcionará mediante créditos, lo que permitirá a los asistentes recorrer los distintos stands y elegir libremente qué productos probar. También habrá puntos de hidratación gratuitos y un espacio gastronómico especialmente acondicionado en el rooftop.

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Desde la organización indicaron que el objetivo es acercar la cultura del whisky a nuevos públicos y generar un espacio de interacción directa entre asistentes y marcas, con la posibilidad de conocer las historias detrás de cada etiqueta.