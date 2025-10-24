Marplatenses se consagraron en el Provincial de Taekwondo
Consiguieron medallas en el podio y suben puestos en el ranking pensando en competencias nacionales.
Deportistas marplatenses fueron parte del tercer certamen rankeable al Nacional Clausura en las categorías de Rojos y Danes y que fue organizado por la Federación Bonaerense de Taekwondo en el partido de La Matanza el fin de semana pasado. Representaron al Club Kimberley y a Mar del Plata.
Todos los deportistas lograron sellar su clasificación al nacional que se realizará el 15 y 16 de noviembre en el CeNARD (CABA). Se destaca que a este equipo se sumarán Antonella Mattei (+67kg) y Julia Sepúlveda (-57kg), quienes estarán definiendo la titularidad de sus categorías de cara a los Juegos Sudamericanos 2026.
Medallas de oro:
Jerónimo Acosta (Adulto DAN -87kg)
Morena Leguizamón (Juvenil DAN -59kg)
Tomás Bracamonte (Juvenil DAN -55kg)
Joaquín Barbero (Juvenil DAN -45kg)
Ezequiel Baigorria (Juvenil rojo -51kg)
Bautista Quinteros (Juvenil rojo -73kg)
Noah Romero (Cadete amarillo -41kg)
Kevin Rodríguez (Cadete rojo)
Medallas de plata:
Kevin Madril (Juvenil DAN -51kg)
Nayla Bugñar (Juvenil rojo -59kg)
Isabella Luna (Cadete amarillo -51kg)
Celeste Fabre (Adulto DAN -30)
