Deportistas marplatenses fueron parte del tercer certamen rankeable al Nacional Clausura en las categorías de Rojos y Danes y que fue organizado por la Federación Bonaerense de Taekwondo en el partido de La Matanza el fin de semana pasado. Representaron al Club Kimberley y a Mar del Plata.

Todos los deportistas lograron sellar su clasificación al nacional que se realizará el 15 y 16 de noviembre en el CeNARD (CABA). Se destaca que a este equipo se sumarán Antonella Mattei (+67kg) y Julia Sepúlveda (-57kg), quienes estarán definiendo la titularidad de sus categorías de cara a los Juegos Sudamericanos 2026.

Medallas de oro:

Jerónimo Acosta (Adulto DAN -87kg)

Morena Leguizamón (Juvenil DAN -59kg)

Tomás Bracamonte (Juvenil DAN -55kg)

Joaquín Barbero (Juvenil DAN -45kg)

Ezequiel Baigorria (Juvenil rojo -51kg)

Bautista Quinteros (Juvenil rojo -73kg)

Noah Romero (Cadete amarillo -41kg)

Kevin Rodríguez (Cadete rojo)

Medallas de plata:

Kevin Madril (Juvenil DAN -51kg)

Nayla Bugñar (Juvenil rojo -59kg)

Isabella Luna (Cadete amarillo -51kg)

Celeste Fabre (Adulto DAN -30)