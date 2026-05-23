Mar del Plata fue seleccionada como socia global del programa Atlanta Global Partners, una iniciativa internacional impulsada por la ciudad de Atlanta, que promueve la cooperación entre ciudades mediante proyectos concretos, acuerdos formales y equipos de trabajo conjuntos, en el marco del Plan Estratégico local orientado a la economía del conocimiento.

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La incorporación posiciona a la ciudad dentro de una red internacional integrada por Ciudad del Cabo, Dublín, Johannesburgo, Willemstad y Yokohama, lo que abre oportunidades en materia de atracción de inversiones, desarrollo tecnológico, generación de empleo y transferencia de conocimiento.

El programa, cuyo lanzamiento será realizado por Atlanta durante el Mundial de Fútbol, propone un modelo de cooperación internacional que supera los esquemas tradicionales de hermanamiento, con una agenda de trabajo sostenida y orientada a resultados en sectores estratégicos. La asociación tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de renovación.

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Durante la primera reunión de trabajo entre autoridades de ambas ciudades, Mar del Plata presentó áreas prioritarias de cooperación, entre ellas la industria audiovisual, la economía creativa, la tecnología, la inteligencia artificial, la formación de talento, el turismo de eventos y el fortalecimiento de pymes y startups.

En ese marco, se acordó avanzar en la conformación de equipos de trabajo público-privados y en la definición de proyectos conjuntos, con el objetivo de formalizar un Memorando de Entendimiento (MOU) previsto para agosto.

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“Mar del Plata dejó de pensar la innovación únicamente como un sector y comenzó a entenderla como una política transversal para el desarrollo de la ciudad. Participar de esta red internacional nos abre la posibilidad de generar vínculos estratégicos, atraer inversiones y crear nuevas oportunidades para nuestras empresas, emprendedores y talentos locales”, señaló el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado Guillermo Volponi.

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Por su parte, el director General de Economía del Conocimiento Walter Gregoracci afirmó: “Que Mar del Plata forme parte del Programa Atlanta Global Partners representa un reconocimiento internacional al trabajo sostenido que nuestra ciudad viene realizando desde hace años para consolidar un ecosistema de innovación, tecnología e industrias creativas”.

“Este proceso también refleja la importancia de la articulación público-privada y del trabajo conjunto con universidades, empresas e instituciones locales, que hoy posicionan a Mar del Plata como una ciudad con capacidad para proyectarse internacionalmente y generar nuevas oportunidades de desarrollo, empleo e innovación”, agregó.

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Este avance se enmarca en una estrategia de internacionalización que la ciudad viene desarrollando con distintos actores globales, entre ellos Málaga, con quien se exploran oportunidades de cooperación técnica, formativa y de coproducción audiovisual.