Escopetazo

Detuvieron a un hombre por disparar con una escopeta y amenazar a vecinos
La Policía secuestró una escopeta con la numeración suprimida que habría sido utilizada en el hecho.
La Policía secuestró una escopeta con la numeración suprimida que habría sido utilizada en el hecho.
Una mujer de 47 años fue aprehendida este lunes en el barrio Nueva Pompeya, acusada de tentativa de robo, luego de dañar la puerta de una vivienda con intenciones de ingresar a sustraer elementos. Un vecino intervino con una escopeta para impedir el ingreso.
La policía logró capturar al joven de 20 años quien habría gatillado con una escopeta en la cara de su ex pareja el miércoles último, en Cuba al 3100. La causa está caratulada como ""femicidio en grado de tentativa".