Escopetazo

Intentó entrar a robar a una casa y un vecino la ahuyentó con una escopeta

Una mujer de 47 años fue aprehendida este lunes en el barrio Nueva Pompeya, acusada de tentativa de robo, luego de dañar la puerta de una vivienda con intenciones de ingresar a sustraer elementos. Un vecino intervino con una escopeta para impedir el ingreso.