El hecho motivó un operativo de personal del Comando de Patrullas y de la Comisaría 1ra., con intervención de la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Dra. Baqueiro.

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Según se informó, la mujer fue aprehendida en inmediaciones del lugar tras constatarse que había provocado daños en la puerta principal de una vivienda para intentar ingresar.

En ese contexto, un vecino residente utilizó una escopeta de doble caño para realizar maniobras disuasivas y evitar que la sospechosa entrara a la propiedad. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el arma y cuatro cartuchos.

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Fuentes oficiales indicaron que no hubo personas lesionadas. La víctima es una mujer de 48 años domiciliada en el barrio Nueva Pompeya.

Por disposición de la fiscalía, la imputada fue alojada en la UP N° 50 y será trasladada a primera audiencia en sede judicial.

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