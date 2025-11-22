Un hombre de 25 años tuvo que ser trasladado anoche al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con dos heridas de arma blanca, luego de una pelea ocurrida en el barrio Belgrano con su ex pareja y su ex cuñada. Permanece internado aunque sin riesgo de vida, informaron fuentes policiales.

El hombre tuvo que ser trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME desde 230 y 31 hasta el nosocomio, donde ingresó lúcido y consciente. Allí recibió las curaciones de rigor en las heridas, una en el hombro izquierdo y otra en la zona intercostal.

De acuerdo con lo establecido, la víctima habría mantenido una confrontación con su ex pareja, una joven de 22 años, y con su ex cuñada, de 23. Ambas mujeres esgrimieron armas blancas y le ocasionaron las lesiones.

Según el detalle aportado por la Policía, la imputada de 22 años provocó la herida intercostal, mientras que la de 23 produjo la lesión en el hombro. Tras el ataque, las agresoras huyeron, pero fueron demoradas en la zona de Gardel y San Salvador.

La intervención estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia, conducida por Facundo De la Canale, quien dispuso la aprehensión de ambas imputadas y su notificación de formación de causa por “lesiones graves” para su ex pareja y “lesiones leves” para su ex cuñada. Ambas fueron remitidas a la Unidad Penal N°50.

