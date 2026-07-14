El profesional marplatense participó de las operaciones de rescate en Playa Grande, una de las zonas más castigadas del desastre. "Es una experiencia muy dura. Mucha gente perdió su familia, su casa, lo perdió absolutamente todo. Queda la satisfacción de poder ayudar, pero también una enorme tristeza por el sufrimiento que atraviesan las víctimas", expresó al regresar al centro quirúrgico del HIGA.

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La Brigada Puma, perteneciente a la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires, reunió especialistas de distintas localidades bonaerenses. Durante la misión trabajaron en condiciones extremas, sin acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable, comunicaciones o cloacas, por lo que el equipo debió operar de manera completamente autosuficiente.

Además de participar en las tareas de búsqueda y rescate, Castrillo integró el equipo médico de la misión. Su función consistió tanto en asistir a las personas afectadas por el derrumbe como en garantizar la salud de los propios rescatistas. Para ello, el grupo contaba con medicamentos, insumos y equipamiento para brindar atención de emergencia y soporte vital.

Durante el operativo, el equipo realizó unas veinte intervenciones médicas que pudieron resolverse en el lugar, sin necesidad de derivaciones hospitalarias. La experiencia volvió a poner en valor el trabajo de los profesionales argentinos que, además de desempeñarse en hospitales públicos, integran equipos de respuesta preparados para actuar ante emergencias y catástrofes en cualquier parte del mundo.

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