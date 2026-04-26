Tras un informe de la Universidad Nacional de Mar del Plata que habla de una fragmentación del sistema sanitario de la ciudad, el decano de la Facultad de Medicina de la casa de altos estudios local, Adrián Alasino, remarcó la crisis que atraviesa el país y que se refleja en el sistema sanitario: “Hay gente que directamente no se atiende porque no puede pagar”.

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En diálogo con el programa Modo Regreso, por Radio Mitre Mar del Plata, Alasino explicó que la fragmentación del sistema implica que muchas personas, aun teniendo obra social, no cuentan con cobertura completa. Señaló que los pacientes “llegan a un prestador y deben pagar prácticas que deberían estar cubiertas”, lo que genera inequidades y limita el acceso real a la atención. Por eso, subrayó la necesidad de establecer reglas claras en el financiamiento y la cobertura.

En relación con el alcance del problema, indicó que no es exclusivo de Mar del Plata, sino que se replica en distintas regiones del país. No obstante, precisó que algunos indicadores locales presentan particularidades, como la caída en la natalidad. Según detalló, “los nacimientos cayeron un 50% desde 2010” en la ciudad, y destacó además que existe “el doble de población mayor de 60 años que el promedio nacional”, lo que obliga a repensar la planificación del sistema sanitario en función de ese perfil demográfico.

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Respecto al futuro, consideró que la situación aún puede revertirse, aunque advirtió que requiere decisiones concretas. Afirmó que “estamos a tiempo de revertirla, porque son problemas prevenibles”, pero enfatizó la necesidad de “diálogo, políticas públicas sostenidas y trabajo colectivo”. También destacó el rol de la prevención, al sostener que “muchas veces es de bajo costo”, y ejemplificó con “el uso de preservativos para evitar enfermedades de transmisión sexual”, al tiempo que llamó a “volver a poner en valor lo colectivo en salud”.

Alasino también se refirió al contexto actual marcado por la caída en la vacunación, el aumento de enfermedades prevenibles y la presión sobre el sistema. Más allá de hechos puntuales, consideró que existe un problema estructural vinculado a la falta de planificación y coordinación. En ese marco, afirmó que “hay situaciones que nos están desbordando y que son el arrastre de varios años”, en parte por la falta de acuerdos entre los distintos niveles del Estado. Como ejemplo, mencionó la limitada infraestructura sanitaria y advirtió que la ciudad cuenta con “un único hospital público de adultos”, el Hospital Interzonal, construido hace más de 70 años, lo que configura “un fuerte llamado de atención”.

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En cuanto a la vacunación, calificó la situación como preocupante. Explicó que el denominado “efecto rebaño” se ha debilitado y detalló que “en promedio estamos en un 56% de cobertura, con algunas vacunas obligatorias incluso por debajo”, lo que representa “un riesgo sanitario concreto”.

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Sobre las causas de esta baja, consideró que no se trata principalmente de un problema de acceso, sino de un relajamiento en los controles y de falta de conciencia. En ese sentido, señaló que “se han flexibilizado controles que antes eran estrictos” y advirtió que es necesario reforzar la educación sanitaria. También expresó su preocupación al remarcar que “después de lo que vivimos en la pandemia, tenemos prácticamente uno de cada dos chicos sin el esquema completo”.

Finalmente, afirmó que existe un claro retroceso en materia de prevención, evidenciado en la reaparición de enfermedades infecciosas. Indicó que “lo vemos en la reaparición de enfermedades infecciosas como la tuberculosis o la sífilis”, y advirtió que, si bien cuentan con tratamiento desde hace décadas, “siguen presentes y en aumento”, lo que calificó como “muy preocupante”.