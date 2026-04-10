Un hombre de 25 años permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), luego de haber sido intervenido por heridas en el tórax proferidas por su pareja con arma blanca, según informaron fuentes del nosocomio.

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La víctima ingresó anoche en ambulancia, tras un hecho ocurrido en su domicilio de Vértiz 11.175, en el barrio General Belgrano, y debió ser intervenido quirúrgicamente.

Según refirió la propia víctima, la agresión habría sido perpetrada por su pareja. Se indicó que al momento de su ingreso se encontraba lúcido y consciente.

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El paciente fue derivado al área de cirugía, donde se le practicó una intervención exploradora sobre la zona afectada, y actualmente permanece internado en el sector de cirugía.

En tanto, desde la Justicia y la Policía llevan adelante las investigaciones para intentar establecer las circunstancias en las que se desencadenó la agresión.

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