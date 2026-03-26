El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) inauguró una nueva oficina de Admisión y Gestión en el Sector C, con el objetivo de descentralizar la atención, agilizar trámites administrativos y evitar traslados innecesarios dentro del establecimiento.

Ads

La iniciativa, impulsada por la Dirección del Hospital, responde a la necesidad de optimizar recursos y mejorar la experiencia de los pacientes. Hasta ahora, el proceso de admisión obligaba a concentrar las gestiones en el hall central, lo que generaba demoras y cuellos de botella.

Con la apertura de esta nueva dependencia, quienes asistan a los consultorios externos podrán realizar en el mismo sector el ingreso, la validación de turnos y las consultas vinculadas a su cobertura de salud, sin necesidad de desplazarse a otras áreas.

Ads

Puede interesarte

La oficina funciona como un centro de gestión integral para el usuario. A partir de la implementación del sistema de Historia de Salud Integrada (HSI), el personal administrativo puede resolver en el momento trámites como empadronamiento, validación de turnos, gestión de obra social y derivación directa al especialista.

Desde el Hospital señalaron que esta descentralización forma parte de un plan de modernización orientado a reducir la circulación innecesaria de personas en espacios comunes y mejorar la calidad de atención.

Ads