La mujer de 53 años, víctima de un incendio en su casa, falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos donde fue llevada en estado inconsciente por personal del SAME.

El foco ígneo se había desatado el lunes pasado el mediodía, en su domicilio de Lebensohn al 6600, barrio El Martillo.

El cuartel de Bomberos del Centro se hizo presente en el lugar para controlar las llamas tras un llamado de alerta. El fuego se encontraba en el galpón y había riesgo que se extendiera en toda la casa.

La ambulancia del SAME fue la encargada de trasladar a la propietaria que sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo, había inhalado monóxido de carbono y se encontraba en estado de inconsciencia.

Los efectivos del cuartel lograron sofocar las llamas y las causas del hecho continúan bajo investigación.

