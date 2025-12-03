El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Dr. Oscar Alende", comenzó lo que será sin duda un avance significativo en la modernización de su sistema de atención al paciente. A partir de esta semana, se inició la entrega de turnos de especialidades médicas a través de la plataforma web, una medida que busca fortalecer la accesibilidad y optimizar los tiempos de espera para la comunidad.

Esta primera etapa de digitalización incluye turnos para las siguientes especialidades, las cuales, a priori, no requieren derivación previa: Clínica Médica, Ginecología, Cirugía, Cardiología y Traumatología. Estos se podrán conseguir registrándose en la web: www.ms.gba.gov.ar/sitios/saluddigitalbonaerense/turnos-web/

Esta transición avanza con el objetivo claro de centralizar y optimizar la gestión de la atención y fue posible por un equipo de personal especifico, que armó la dirección y avanzó enormemente en el desarrollo y en la posibilidad que se concrete este avance.

Por el momento, el sistema de turnos online convive con el tradicional 0800 y las líneas fijas, pero las autoridades del HIGA confirmaron que la meta es migrar completamente para que la vía web se convierta en la única forma de obtener la cita médica, haciendo el proceso más ágil y transparente para todos los usuarios.

"Estamos dando un paso, en consonancia con las disposiciones del ministerio de salud de la provincia, fundamental para eliminar las barreras de acceso. Poder sacar un turno desde casa, con ingreso personal, a cualquier hora, significa una mejora directa en la calidad de atención de nuestros pacientes," señaló Renata Montaño Oliver, directora asociada del hospital.

Un punto clave de esta modernización es la incorporación del Historia de Salud Integrada (HSI). Este sistema es una plataforma integral impulsada por el Ministerio de Salud Provincia de Buenos Aires que unifica toda la información sanitaria bajo un mismo paraguas digital. Un avance de tecnológico que permite que cualquier paciente se pueda atender en cualquier punto de la provincia y tener los datos de su historia de salud. Además, poder unificar toda la información adicional, como medicación, recorrido hospitalario e historia familiar. Para de esta manera tener un registro integral de toda la salud y prescindir de la historia clínica física, dando un avance en materia de transparencia, durabilidad y calidad de atención.

Otro aspecto importante de esta transición es fortalecer la lucha que comenzó la dirección del hospital contra la venta de turnos. Donde inició una demanda penal, a la vez que cambio de lugar y de personal la toma de tunos. Ahora con HSI, el paciente ingresa por Renaper, porque sus datos son únicos e intransferibles, lo que garantiza que no haya duplicaciones ni venta de turnos.

La implementación de los turnos web y de la Historia de Salud Integrada, es un paso a la modernización y a mejorar un servicio de atención que, no solo beneficia a los pacientes de Mar del Plata y zona, con una mayor accesibilidad, sino que también posiciona al Hospital Regional dentro de un ecosistema digital que promueve la equidad y la eficiencia en la salud pública de la Provincia.

