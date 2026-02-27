El mandatario provincial encabezó este viernes en Mar del Plata la última conferencia de prensa de la temporada estival, en el marco de una recorrida por el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Oscar Alende”. Allí puso en valor la incorporación de equipamiento médico de última generación y volvió a marcar diferencias con la administración nacional.

Al analizar el balance turístico, Kicillof aseguró que, más allá de un repunte puntual por el fin de semana largo de Carnaval, el cierre de la temporada dejará “más de un millón de turistas menos” en comparación con el último verano previo al actual gobierno nacional. “Es una situación muy complicada que algunos quieren ocultar”, afirmó, y atribuyó la caída al contexto económico.

Durante la visita al hospital —que atiende a una región de aproximadamente un millón y medio de personas— destacó la puesta en funcionamiento de un angiógrafo, un resonador y un tomógrafo de avanzada con inteligencia artificial. Según detalló, las inversiones rondan entre los 800 mil y el millón y medio de dólares por equipo, más la obra civil correspondiente. “Es tecnología de punta que no tiene todo el sistema privado. Esto permite salvar vidas y mejorar prestaciones que antes no podíamos realizar”, sostuvo.

El gobernador encuadró estas inversiones en un escenario financiero adverso y denunció que la Provincia enfrenta deudas millonarias por parte de la Nación. También cuestionó la paralización de la obra pública nacional y defendió la continuidad de trabajos viales en la Costa Atlántica, como las intervenciones en las rutas 2, 11 y 56, además de la autopista entre Villa Gesell y Mar Chiquita.

En el tramo final de su mensaje, Kicillof se refirió a los recientes ataques contra trabajadores de prensa y advirtió sobre un “hostigamiento sistemático”. Consideró que existe “una gravedad inédita en democracia” y vinculó estos episodios con el clima político y el avance de reformas laborales. “Lo que buscan es generar miedo para que no se informe y que no se conozca lo que está pasando”, concluyó.

