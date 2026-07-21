El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 21 de julio una jornada típicamente invernal en Mar del Plata, con ambiente frío desde la mañana, nubosidad variable y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 9°C. El cielo se presentará parcialmente nublado a mayormente nublado durante gran parte del día, mientras que el viento soplará del sector sudeste, con velocidades moderadas y algunas ráfagas que podrían superar los 30 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea aún más baja.

Para quienes deban salir temprano, se recomienda utilizar abrigo, ya que el frío se hará sentir especialmente durante las primeras horas de la jornada. Con el correr del día no se esperan cambios importantes en la temperatura y las condiciones permanecerán estables, sin lluvias previstas.

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