El Sindicato de Obreros y Empleados Panaderos de Mar del Plata y Zona Atlántica (SOEPMPZA) denunció que la Obra Social del Personal de Panaderías (OSPEP) volvió a dejar sin cobertura médica a más de 1.000 trabajadores del sector y a sus grupos familiares, lo que representa a más de 4.000 personas distribuidas en más de 25 localidades de la región.

Ads

Puede interesarte

El secretario general del gremio, Matías Coronel, calificó la situación como "grave y compleja" y aseguró que los afiliados atraviesan un escenario de abandono debido a la falta de prestaciones y atención médica. Según explicó, actualmente no existen oficinas físicas para realizar trámites, no hay respuesta personalizada y los cortes de servicios se producen de manera sorpresiva, afectando clínicas, sanatorios, farmacias y laboratorios.

Desde el sindicato advirtieron que esta situación obliga a muchos afiliados a afrontar de su bolsillo el costo de medicamentos, estudios, tratamientos oncológicos y prácticas de mediana y alta complejidad, además de los gastos de traslado para quienes viven en distintas localidades de la Costa Atlántica. También señalaron que reciben reclamos por cirugías demoradas, falta de guardias médicas y dificultades para acceder a la atención en hospitales públicos debido a que los pacientes figuran con cobertura de obra social.

"Exigimos a las autoridades de OSPEP que escuchen el reclamo de los panaderos y panaderas y den una respuesta urgente a esta crisis", sostuvo Coronel.

El SOEPMPZA informó que las personas afectadas por problemas de cobertura, falta de prestaciones, reintegros o inconvenientes con la afiliación pueden comunicarse a los teléfonos 223 619-6716 y 223 520-0570, o enviar un correo electrónico a [[email protected]](mailto:[email protected]) para recibir asesoramiento y realizar las denuncias correspondientes.

Ads