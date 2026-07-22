La Municipalidad rescató tres perros en estado de abandono en una vivienda ubicada en el macrocentro de Mar del Plata, tras un operativo realizado por Zoonosis con intervención judicial y apoyo policial.

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El procedimiento fue coordinado por la División de Inspectoría y Maltrato de Zoonosis a partir de denuncias efectuadas por vecinos, que alertaron sobre las condiciones en las que se encontraban los animales en el domicilio ubicado en Salta al 2000.

La irrupción al inmueble fue autorizada por el Juzgado de Garantías N°2 y ejecutada con la colaboración de efectivos de la Comisaría Primera. Durante la inspección, se constató que los perros -una hembra y dos machos- presentaban un cuadro severo de desnutrición, bajo peso corporal y signos evidentes de falta de atención sanitaria e higiénica.

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Tras el rescate, los animales fueron sometidos a controles veterinarios para evaluar su estado de salud y posteriormente quedaron alojados en hogares de tránsito, donde continúan su recuperación.

Desde el municipio recordaron que las denuncias por maltrato animal deben canalizarse mediante una presentación penal en la comisaría correspondiente o vía correo electrónico ante el Ministerio Público Fiscal en [email protected].

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Con el número de IPP asignado, los denunciantes deben completar el formulario digital disponible en la plataforma oficial www.formularios.mardelplata.gob.ar/?id=964. También se encuentra abierta la convocatoria para sumarse como hogar de tránsito o adopción responsable www.bit.ly/Transitoparaadopcion.

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Por último, las autoridades instaron a respetar la Ordenanza Municipal N°22.031, que obliga a garantizar condiciones adecuadas de higiene, alimentación, refugio y atención veterinaria, y prohíbe mantener animales en espacios inadecuados o sin las medidas de sujeción correspondientes.

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