Un hombre fue aprehendido en la zona comercial Güemes, tras amenazar de muerte y agredir verbalmente a personal municipal y policial que realizaba un operativo de control preventivo en la vía pública.

Ads

El episodio se produjo durante recorridas habituales de la Patrulla Municipal en la zona comercial de Güemes, más precisamente en la intersección de Olavarría y Rodríguez Peña. En ese contexto, los agentes detectaron a una mujer consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que procedieron a interceptarla, solicitar su identificación y labrar el acta de contravención conforme a las normas vigentes.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, un hombre que se presentó como pareja de la mujer se acercó al lugar en similar estado. El individuo comenzó a interferir con la tarea de los inspectores, profiriendo insultos y elevando el tono de la discusión.

Puede interesarte

Al intentar retirarse, el sujeto reiteró las agresiones verbales y lanzó amenazas directas contra la integridad física del personal interviniente, lo que motivó la intervención inmediata de los agentes.

Ante la escalada de violencia, los efectivos procedieron a reducirlo y colocarle las esposas de seguridad. Posteriormente, con el arribo de un móvil de apoyo, el hombre fue trasladado a la Comisaría Novena, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Ads

Ads