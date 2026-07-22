Obras Sanitarias Mar del Plata (OSSE) salió al cruce de un informe de una consultora privada que ubicaba a Mar del Plata entre las ciudades con déficit de servicios básicos y aseguró que la cobertura alcanza el 91% en agua potable y el 84,7% en cloacas, según datos oficiales.

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La empresa municipal precisó que los valores se encuentran respaldados por el Censo 2022 (90,7%) y publicados en su plataforma web oficial. En ese marco, desestimó el diagnóstico del relevamiento privado, que incluyó a la ciudad junto a otras capitales provinciales como Salta, La Plata, Tucumán y Resistencia.

Desde OSSE atribuyeron la discrepancia a un “corrimiento metodológico”, al considerar que la consultora habría tomado como referencia únicamente el índice de habitantes de barrios populares y no el total del partido de General Pueyrredon.

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En ese sentido, detallaron que, según el Observatorio del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) actualizado a diciembre de 2025, en el distrito viven 16.232 familias en asentamientos vulnerables, dentro de una población total de 667.082 habitantes.

Finalmente, la prestataria remarcó que mantiene un monitoreo permanente de la infraestructura básica a través de sus áreas técnicas y destacó la articulación con iniciativas de la sociedad civil como la red Mar del Plata Entre Todos.

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