Lanzarán en la ciudad una capacitación gratuita para emprendedores impulsada por TikTok
La iniciativa ofrece formación virtual asincrónica en herramientas de marketing digital, inteligencia artificial y comercio electrónico.
La iniciativa ofrece formación virtual asincrónica en herramientas de marketing digital, inteligencia artificial y comercio electrónico.
"Imaginate" de La Beriso se volvió viral en TikTok por videos de cerámica fallida.
Señalan que tiene la voluntad política para llegar a una solución a través del diálogo. En abril, Biden había promulgado la ley que otorga a ByteDance solo 270 días para vender la popular app.
La amenaza circuló en los grupos de whatsapp de los alumnos y al día siguiente hubo un ausentismo masivo en el colegio. El Ministerio de Educación tomó cartas en el asunto.
La Cámara de Representantes votó abrumadoramente a favor del proyecto que exige que la aplicación sea vendida por ByteDance, su propietario con sede en Beijing, o enfrente una prohibición a nivel nacional.
Google anunció que la función será incluida en la app de YouTube, con videos de hasta 15 segundos de duración. Será probada en la India para su posterior despliegue internacional.
La secretaría de Educación dio comienzo a la recepción de videos de una nueva actividad de concientización para alumnos del Partido de General Pueyrredon. El propósito es contribuir a la toma de conciencia en torno a las medidas de prevención frente al COVID-19.
El cantautor canadiense brindó el primer show virtual de esta app de videos cortos, plataforma en la que su hit “Blinding Lights” se volvió viral.
Inspirándose en el éxito del challenge de su canción Blinding Lights, hará una experiencia inmersiva y a beneficio. Tenés que inscribirte antes. Acá toda la data.