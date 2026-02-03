Las empresas Meta, TikTok y Snap comenzaron a enfrentar esta semana un proceso judicial en Estados Unidos, en el marco de demandas que las acusan de haber desarrollado productos que podrían generar conductas adictivas en niños y adolescentes.

El juicio se inició con la selección del jurado en el Tribunal Superior de California, en Los Ángeles, y forma parte de una serie de litigios presentados en distintos puntos del país. El primer caso tiene como demandante a una joven identificada como KGM, quien sostiene que comenzó a utilizar redes sociales a los ocho años y que el diseño de plataformas como Instagram, TikTok y Snapchat influyó negativamente en su salud mental.

Según la acusación, herramientas como el desplazamiento infinito, los algoritmos de recomendación y otras funciones orientadas a aumentar el tiempo de uso habrían favorecido comportamientos compulsivos. Los demandantes buscan tanto una compensación económica como la implementación de cambios en el diseño de las plataformas para reducir riesgos en usuarios menores de edad.

Las compañías involucradas rechazan las imputaciones. Desde Meta señalaron que no existen pruebas científicas concluyentes que demuestren que sus productos sean adictivos y advirtieron que los problemas de salud mental juvenil responden a múltiples factores, entre ellos la presión académica, el entorno social y situaciones familiares. Además, las empresas sostienen que la legislación federal limita su responsabilidad sobre el contenido generado por los usuarios.

Mientras que en países como Francia y Australia se avanzó con límites de edad más estrictos, en Estados Unidos las iniciativas de regulación a nivel federal han tenido avances limitados, aunque algunos estados impulsaron normas específicas que continúan siendo objeto de discusión en los tribunales.

Fuente: Infobae