Un escándalo se desató en Chile, donde una presunta monja, viral en redes sociales, conocida como “Madre Teresa”, en realidad es un antiguo estafador que años atrás se hizo pasar por sacerdote y estuvo detenido. Acumula miles de seguidores en TikTok, donde comparte videos de oración, cantos y bailes religiosos.

Ads

El caso salió a la luz a mediados de octubre, tras un informe del programa Contigo en la Mañana, de Chilevisión, que reveló que la supuesta religiosa —que ahora asegura pertenecer a la congregación Samaritanas del Corazón de Jesús— sería Andrés Alfaro Araya, detenido en 2016 por la Policía de Investigaciones (PDI). También aseguran que fue un “falso cura”.

En ese entonces se presentaba como “Fray Alejandro del Santísimo Trino de los Laicos Dominicanos y de la Beata Teresa de Calcuta” y fue acusado de estafar a familias con falsas promesas de viviendas. El monto del fraude alcanzó los 20 millones de pesos chilenos.

Ads

Ocho años después, Alfaro habría reaparecido en redes sociales bajo una nueva identidad. “Yo soy Teresa. Si bien es cierto que fui acusada de esa estafa en el año 2016, ahora soy monja”, declaró ante las cámaras del programa chileno. “Tengo mi arzobispo, somos de la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile, que está regulada por el Ministerio de Justicia”, agregó.

En esta nueva etapa, “Madre Teresa” se dedica a vender objetos religiosos y realizar obras de caridad en hospitales, además de compartir videos de oración, cantos y bailes en TikTok.

Ads

En 2016 fue acusado de prometer viviendas que nunca entregó y defraudó a varias familias por más de 20 millones de pesos chilenos. (Foto: gentileza Noticias de Navarra)

Sin embargo, nuevas denuncias señalan que habría vuelto a solicitar dinero a sus seguidores, según informó RT. Lo hizo bajo el pretexto de costear supuestos tratamientos médicos, afirmando padecer un tumor cerebral.

Ads

“Es fácil agarrarse de algo que pasó hace diez años, pero no de lo que estoy haciendo actualmente. Mis seguidores saben que el trabajo que hago es netamente por mis rosarios, porque tengo un tumor cerebral que me tengo que tratar”, afirmó la mujer en diálogo con el programa.

“Hermano, en el sentido religioso”

Además de sus pedidos de dinero a sus seguidores, en algunos de sus videos publicados aparece un hombre identificado como “Padre Eugenio”, quien sería su pareja y con quien la monja viviría en Las Condes, una comuna de Santiago.

Sin embargo, Alfaro lo describió como “hermano, en el sentido religioso” y miembro de su organización, según difundieron medios locales.

Puede interesarte

Fuente: TN