El terror atravesó a la comunidad educativa de una escuela de Santa Fe después de que se viralizaran una serie de mensajes que aseguraban que se iba a realizar un tiroteo en el establecimiento.

“Los vamos a matar a todos” y “Te invito a morir en la escuela”, fueron algunos de los inquietantes chats que circularon por los grupos de WhatsApp de los estudiantes que asisten al turno mañana de la escuela Malvinas Argentinas del barrio Las Flores II.

En otro de los mensajes, un supuesto alumno del colegio manifestaba: “Vengo a despedirme, ¿por qué? Tal vez mañana miércoles 10 de abril moriré, igual que mis compañeros. Voy a sobrevivir, no sé, realmente no espero sobrevivir, soy un ‘bully’ y tal vez muera. De seguro piensan que hablo estupideces pero no, sólo que… mañana nos van a matar”.

Ante esta situación, muchos padres decidieron no enviar a sus hijos al colegio este miércoles. Solamente se hicieron presentes unos 15 chicos, de una matrícula cercana a los 900 alumnos.

En tanto, el Ministerio de Educación provincial asistió a la escuela para llevar tranquilidad y puso a disposición un equipo socio educativo y funcionarios de primera línea de la Región IV de Educación.

El origen de la amenaza

Con el correr de las horas y la preocupación ya instalada en la comunidad educativa, la madre un alumno de cuarto grado de esa escuela explicó que se trató de un “juego de chicos” en un grupo de WhatsApp.

A través de un audio de WhatsApp, la mujer señaló que los jóvenes siguieron a “una película basada en un hecho real” en la que un alumno víctima de bullying “fue a matar a todos en la escuela”.

“Lo están viendo en TikTok y lo mandaron en un grupito entre ellos. Una estupidez, un juego que hicieron entre ellos”, remarcó.

Aunque esto no fue confirmado oficialmente, el audio trascendió horas después del faltazo generalizado y permitió conocer cuál habría sido el origen de los desafortunados mensajes que sembraron el pánico en la escuela.



