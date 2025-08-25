El descubrimiento ocurrió el domingo por la tarde, cuando un vecino alertó al 911 sobre un vehículo sospechoso estacionado cerca del haras Vacación, a la altura de la Ruta Nacional 8.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron un Chevrolet Onix blanco sin patentes, con una ventanilla rota y un impacto de bala en el vidrio trasero. En su interior había un hombre muerto en el asiento del conductor, junto a una pistola, y el cuerpo de una mujer en la parte trasera.

Los peritos además hallaron siete cartuchos calibre 9 milímetros apoyados en el capot, y un trapo colgando de la tapa de carga de combustible, aunque no se registraron signos de incendio. La escena reforzó las sospechas de un posible homicidio seguido de suicidio.

De acuerdo con fuentes judiciales, la hipótesis principal es que la mujer habría sido asesinada en otro lugar y luego trasladada al auto, mientras que el hombre se quitó la vida antes de prender fuego el vehículo, aunque finalmente desistió.

El Chevrolet Onix no tenía pedido de secuestro y su titular figura domiciliado en General Pacheco, Tigre. El caso quedó en manos de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Mercedes, a cargo del fiscal Luis Emilio Carcagno, que ordenó peritajes y autopsias para esclarecer las causas de muerte.

Fuente: Infobae