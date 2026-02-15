Un joven de 18 años fue asesinado a balazos en el carnaval de Mercedes, en pleno festejo del corso, en un hecho que generó conmoción y disparó una investigación policial.

Según las primeras informaciones, el ataque ocurrió en la madrugada de este domingo en la Avenida 29, donde cientos de personas participaban de la celebración. La víctima, identificada como Brian Cabrera, habría discutido con un hombre mayor que, acompañado por una mujer, sacó un arma y le disparó en varias ocasiones.

Los proyectiles alcanzaron al joven en el pecho y en la cabeza; fue trasladado en grave estado al Hospital Blas Dubarry, pero falleció horas después tras sufrir paros cardiorrespiratorios pese a los esfuerzos médicos.

Gracias a las cámaras de seguridad y a testimonios de testigos, la policía bonaerense logró detener a dos sospechosos, una mujer de 33 años y un joven de 19, y secuestró un arma que podría haber sido utilizada en el ataque.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI N°2 de Mercedes, que busca esclarecer las circunstancias exactas del crimen, mientras la comunidad exige justicia y reflexiona sobre la seguridad en eventos multitudinarios.

