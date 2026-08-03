Una secuencia trágica y frenética devolvió a Mar del Plata a su costado más oscuro durante el inicio de agosto. En apenas 48 horas, tres brutales crímenes reabrieron el debate sobre la seguridad urbana y la respuesta institucional ante una escalada que no da tregua.

Ads

El raid sangriento comenzó el sábado 1 de agosto pasadas las 14 en el barrio Malvinas Argentinas, cuando dos delincuentes armados intentaron asaltar una ferretería en la avenida Libertad al 7700. El comerciante Ricardo Raúl Ruiz (48) intentó defenderse arrojándoles el mango de una herramienta y, al salir a la vereda, fue baleado en el pecho. Murió a los pocos minutos tras ingresar al HIGA.

Ese mismo sábado 1 de agosto también se produjo el crimen en el barrio Villa La Palangana, donde fue hallado el cuerpo de Alberto Rodríguez (68), vecino de Parque Peña y chofer de aplicación. Rodríguez había sido abordado tras aceptar un traslado hacia esa zona y fue asesinado a golpes y de un disparo en la pierna para robarle el auto y el celular, sufriendo una hemorragia fatal en la arteria tibial.

En tanto, el sábado por la noche se desencadenó un hecho aberrante en Punta Cantera. Johana Mailén Antonich (24), madre de dos nenas, acudió al lugar tras haber coordinado una supuesta propuesta laboral por redes sociales. Tras una desesperada búsqueda familiar, en las primeras horas del domingo 2 hallaron a dos sospechosos quemando pertenencias en un tacho dentro del predio. La policía localizó luego el cuerpo de la joven semienterrado, con severos golpes y una puñalada fatal en la zona cervical.

Esta seguidilla no es un hecho aislado: eleva a 27 la nómina de vidas perdidas en lo que va del año. La decisión de nombrar a cada una de ellas busca humanizar esta causa y mantener viva la memoria para exigir justicia por Yoel Castro, Héctor Etcheverry, Sergio Otero, Walter Tieso, Víctor Pohl, Lucas Larroque, Mario Ferreyra, Mercedes Rosa Del Luca, Uriel Martín Alfonso, Matías Peralta, Martín Oliver, Ivan Ledesma, Pedro Montero, Eduardo Bibbó, Felix Villalba, Eber Puliti, Kevin Ábalos, Marcelo Rojas, Brian Hostes, Gustavo Brecciaroli, Luis Badoza, Paulo Lopez, Samuel Sumariva, Raúl Diego Coliguante, Ricardo Ruiz, Alberto Rodríguez y Johana Antonich.

Ads

Todas estas vidas se las llevó la oscuridad de "La Feliz". De mantenerse este ritmo sin respuestas concretas de prevención, la ciudad se encamina a superar la marca más alta de la última década: los 47 homicidios registrados en 2019. Es decision política si se quiere hacer la vista gorda sobre la situación y jugar a cazar “fisuras” o ponerse los pantalones y cuidar al votante.

Puede interesarte