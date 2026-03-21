Al menos 15 personas murieron en un ataque ocurrido en la aldea de Basidio, cerca de Bandiguido, en la región de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo, atribuido al Estado Islámico, que también habría incendiado viviendas y obligado a huir a decenas de habitantes.

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La información fue difundida por Amaq, agencia vinculada al grupo yihadista, que aseguró que los atacantes abrieron fuego con ametralladoras contra un grupo de cristianos y luego prendieron fuego a más de 30 propiedades y un vehículo.

“Con la bendición de Alá, los soldados del califato mataron a 15 cristianos al abrir fuego con ametralladoras contra un grupo de combatientes cristianos en la aldea de Basidio, cerca de Bandiguido, en la región de Ituri. El resto huyó del lugar. Más de 30 de sus propiedades y un vehículo fueron incendiados. Toda alabanza sea para Alá”, señaló el comunicado.

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Sin embargo, hasta el momento, las autoridades locales no confirmaron de manera independiente la autoría ni el número total de víctimas, mientras continúan las tareas de verificación en la zona.

Testigos reportaron escenas de violencia extrema, con viviendas calcinadas, familias desplazadas y cuerpos en la aldea. Organizaciones no gubernamentales y referentes locales reclamaron acceso urgente para asistir a los damnificados.

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El ataque se produce en un contexto de creciente inseguridad en Ituri, donde distintos grupos armados operan desde hace años, generando desplazamientos masivos y una crisis humanitaria persistente.

Fuente: con información de Radio Mitre