La confirmación de una visita del papa León XIV a Perú durante noviembre de 2026 reavivó las expectativas sobre una posible llegada del pontífice a la Argentina, una alternativa que desde hace meses es analizada tanto por el Gobierno nacional como por autoridades de la Iglesia.

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El anuncio fue realizado por el presidente de Perú, José María Balcázar, luego de mantener una audiencia privada con el sumo pontífice en el Vaticano. Según precisó, el viaje se desarrollaría durante la primera quincena de noviembre y tendría una duración estimada de entre ocho y diez días.

De acuerdo con lo informado, el recorrido incluiría las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, mientras que también se evalúa sumar otras localidades al itinerario definitivo.

La oficialización del viaje volvió a poner el foco sobre la posibilidad de una gira regional que incluya además a Argentina y Uruguay. En el caso argentino, distintos gestos diplomáticos alimentaron esa expectativa durante los últimos meses.

Las gestiones comenzaron a tomar forma a principios de año, cuando funcionarios nacionales hicieron llegar una invitación formal del presidente Javier Milei para que el pontífice visite el país. Desde entonces, distintas fuentes vinculadas al Gobierno señalaron que existían avances positivos en las conversaciones, aunque sin una fecha definida.

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También trascendió que sectores de la Iglesia argentina mantienen contactos vinculados a la posible organización de actividades masivas durante una eventual visita. Entre las alternativas analizadas aparece la realización de un encuentro multitudinario en el Estadio Monumental.

Pese a las especulaciones, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de la Santa Sede ni de la Conferencia Episcopal Argentina. Según el protocolo vaticano, la comunicación formal sobre una visita papal debe realizarse directamente a las autoridades eclesiásticas del país anfitrión una vez que el viaje queda definido.

De concretarse, la llegada de León XIV marcaría la primera visita de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas y generaría una enorme expectativa entre fieles y autoridades. Por ahora, la única escala oficialmente confirmada es Perú, aunque el anuncio volvió a potenciar las versiones sobre una gira sudamericana que podría tener a la Argentina entre sus destinos.



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