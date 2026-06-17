El Museo del Louvre, en París, atraviesa una situación crítica y requerirá fuertes inversiones para actualizar sus instalaciones y sistemas de seguridad. Así lo aseguró este miércoles su presidente, Christophe Leribault, durante una exposición ante el Senado francés.

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“Pese a su imponente majestuosidad, es un Louvre al límite”, afirmó el directivo, quien advirtió que tanto las infraestructuras como los equipos del museo están llegando al final de su vida útil.

Las dificultades quedaron expuestas tras el robo de varias joyas de la Corona ocurrido en octubre de 2025, un episodio que evidenció falencias en materia de seguridad y retrasos en los procesos de modernización del complejo, que recibe alrededor de nueve millones de visitantes por año.

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En paralelo, avanza el ambicioso plan de renovación impulsado por el presidente Emmanuel Macron, que contempla una nueva entrada al museo y una sala subterránea exclusiva para exhibir la Mona Lisa. El proyecto demandará cerca de 1.000 millones de euros, de los cuales 660 millones deberán obtenerse mediante aportes privados y mecenazgo.

Además, Leribault anunció que el Louvre pondrá en marcha un nuevo sistema de videovigilancia perimetral a partir de enero de 2027. “La herida del robo y el trauma de los meses que le siguieron siguen siendo muy intensos”, reconoció el titular del museo.

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Fuente: Infobae

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