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La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 continúa este domingo con cinco partidos que pueden empezar a definir el futuro de varias selecciones en la competencia.

La actividad comenzó durante la madrugada con el encuentro entre Japón y Túnez por el Grupo F. Más tarde, desde las 13, España enfrentará a Arabia Saudita con la necesidad de conseguir su primera victoria tras el empate sin goles ante Cabo Verde en el debut.

A las 16 será el turno del Grupo G, donde Bélgica e Irán se medirán en una zona que todavía no registra ganadores. Ambos equipos llegan luego de igualar en sus respectivos estrenos mundialistas.

Uno de los encuentros más atractivos de la jornada se disputará desde las 19, cuando Uruguay enfrente a Cabo Verde. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa necesita sumar de a tres para acomodarse en el Grupo H, mientras que los africanos intentarán prolongar la sorpresa tras rescatar un empate frente a España.

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La programación se cerrará a las 22 con el duelo entre Nueva Zelanda y Egipto, también por el Grupo G. En paralelo, el Mundial ya cuenta con tres selecciones clasificadas a los 16avos de final —México, Estados Unidos y Alemania— y dos eliminadas: Haití y Turquía.

Fuente: TN

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