Mundial de Fútbol

¿Qué países tienen más Copas del Mundo?
Las sanciones oscilan entre dos y cuatro años y se aplican en todo el país. Incluyen episodios ocurridos en Atlanta y un banderazo previo a la semifinal ante Inglaterra.
Las sanciones oscilan entre dos y cuatro años y se aplican en todo el país. Incluyen episodios ocurridos en Atlanta y un banderazo previo a la semifinal ante Inglaterra.
Pese a su edad, el excelente estado de forma de Lionel Messi asegura su presencia en el Mundial 2026 y alimenta la esperanza de que lidere a Argentina hasta el torneo de 2030.
La clásica colección de figuritas ya salió a la venta en el país con una edición récord por la participación de 48 selecciones y algunas ausencias llamativas en la página de la Scaloneta.
La Confederación Asiática de Fútbol salió a aclarar que el combinado persa formará parte del torneo organizado por la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
Las solicitudes fueron desde 216 países, dentro de los que Argentina ocupó la séptima ubicación en cuanto a demanda.
El presidente de Estados Unidos generó polémica al señalar que la selección de fútbol del país de medio oriente debería considerar no participar de la competencia debido a preocupaciones por motivos de prevención. La Copa del Mundo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Los países europeos se transforman de esta manera en dos rivales de peso ante la candidatura conjunta de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.