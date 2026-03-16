La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) confirmó que la selección de Irán disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026, pese a las tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

Ads

El organismo que gobierna el fútbol asiático salió a aclarar la situación luego de que en los últimos días circularan versiones sobre una posible ausencia del seleccionado iraní debido al conflicto político entre ambos países.

Según la AFC, no existe ninguna medida oficial que impida la participación del equipo en el torneo que se jugará en Norteamérica y que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México.

Ads

Puede interesarte

El pronunciamiento del organismo buscó poner fin a las especulaciones que surgieron en medio del deterioro de las relaciones diplomáticas entre Washington y Teherán, que en los últimos días volvieron a escalar.

De esta manera, la selección iraní mantiene su lugar en el campeonato organizado por la FIFA y, salvo que se produzca una decisión extraordinaria en el plano político o deportivo, participará del certamen junto al resto de los clasificados.

Ads