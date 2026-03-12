El mandatario afirmó que, aunque el equipo iraní sería bien recibido en el torneo, no cree que sea conveniente que viaje a Norteamérica en el contexto actual de tensión internacional. En un mensaje publicado en su red social, sostuvo que la presencia del conjunto asiático podría representar riesgos para los propios jugadores.

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Las declaraciones se producen en medio de un conflicto militar en Medio Oriente que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, lo que ha elevado la tensión política y diplomática entre los países.

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La postura de Trump contrasta con comentarios realizados días antes al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a quien le había asegurado que la selección iraní sería bienvenida en la competencia.

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Mientras tanto, desde Irán también surgieron dudas sobre la participación del equipo en el torneo. Autoridades deportivas del país señalaron que, dadas las actuales circunstancias, podría no haber condiciones para competir en el Mundial.

La selección iraní ya está clasificada para el certamen y tenía previsto disputar partidos en ciudades estadounidenses durante la fase de grupos. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre una eventual renuncia a la competencia.

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