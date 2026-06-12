El Concejo Deliberante reconoció a Pilar Robles por su destacada actividad deportiva en el hockey sobre césped, en un acto realizado en el recinto. Durante la ceremonia, se valoró la proyección de la jugadora y el acompañamiento de su entorno, además de su desempeño en el seleccionado y su condición de campeona panamericana.

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Tras recibir la distinción, Robles agradeció el reconocimiento institucional. También remarcó el esfuerzo que implica el alto rendimiento y su proceso de formación: “Creo que incorporé hábitos en mi vida que los elijo siempre. Cada entrenador me dejó huella, porque sé que todo lo que me dicen es para aprender y ser mejor”.

La jugadora se formó en el Club Pueyrredon y en el Club Universitario de Mar del Plata, donde desarrolló sus primeras etapas deportivas. Su rendimiento la llevó a integrar concentraciones regionales y nacionales en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), dentro de los procesos de la Confederación Argentina de Hockey.

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Como resultado de ese recorrido, Robles fue convocada al seleccionado juvenil Las Leoncitas, consolidándose como una de las proyecciones más destacadas del hockey nacional. Además, recibió el Premio Lobo de Mar y formó parte del preseleccionado argentino Sub 21 durante 2024.

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