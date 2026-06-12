Reconocieron a Pilar Robles por su trayectoria en Las Leoncitas
El Concejo Deliberante destacó a la jugadora marplatense por su proyección en el hockey nacional, su trayectoria formativa en clubes locales y el sistema de alto rendimiento.
El Concejo Deliberante destacó a la jugadora marplatense por su proyección en el hockey nacional, su trayectoria formativa en clubes locales y el sistema de alto rendimiento.
La marplatense Pilar Robles habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la experiencia con el Pre-Seleccionado Nacional Junior de cara al Panamericano.
Así se expresó en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) la campeona de Hockey Five en los Juegos Sudamericanos de la Juventud con la Selección Argentina en Rosario. “Ver las tribunas llenas fue algo único”, contó.