Mar del Plata tiene dos jugadoras en el proceso de la Pre-Selección Argentina Junior de Hockey Femenino que se está preparando para el Panamericano de la categoría que se desarrollará a mitad del 2024.

Una de ellas, es la delantera de IDRA Pilar Robles que habló sobre esta experiencia en Marca Deportiva Radio (FM 99.9): “Vamos de a poco, estamos yendo todas las semanas de lunes a jueves y es un proceso muy largo, a nosotras también se no hace largo estando en Buenos Aires y lejos de casa; pero lo estamos disfrutando muchísimo". Actualmente están viajando con Catalina Bustillo arquera nacida en Pinamar y que hoy juega para Sporting: "que sea con Cata que es mi amiga, es mucho mejor”.

Juntas compitieron y jugaron juntas en los Juegos Sudamericanos Juveniles de Rosario durante el 2022 donde se consagraron campeonas pero en la modalidad FIVE. Ahora, la historia es muy distinta: “lo estoy disfrutando muchísimo porque soy consciente de donde estoy. Comencé el camino en Monte Hermoso y eso me llevó a entrenar en Buenos Aires. Tengo que sumar confianza en mi misma semana a semana, empezás media asustada y de a poco vas tomando confianza. No soy la misma jugadora que cuando empecé este proceso, estoy aprendiendo muchísimo y tratando de traerlo acá. Tengo muchas jugadoras que ya jugaron un mundial y un panamericano”.

En su momento tuvo que viajar a Monte Hermoso para una concentración corta donde Sofía Maccari, ex Leona e integrante del cuerpo técnico del Seleccionado Junior evaluó a muchas jugadoras. Entre ellas, además de “Pili” estuvieron las marplatenses Candela Ganduglia, Dolores Segovia y Justina Villén. “Fue un convocatoria muy cortita, fueron tres entrenamientos donde podes definir un futuro de Selección o no. Es una oportunidad para mostrarte. Son cosas que salen de una semana para la otra y tenes que estar preparada”, destacó Robles.

Puede interesarte

La experiencia previa con una camiseta nacional les da ciertas herramientas y hoy tienen una realidad puntual que vivir bastante difícil: “concentramos en el Cenard donde estamos durmiendo en colchones sucios o bañándonos con agua fría. Esa experiencia de haber ido antes al Cenard hizo que supiéramos con que nos íbamos a enfrentar. En una de las concentraciones amanecí toda picada por pulgas. Eso generó que nos cambiaran de lugar, ahora estamos en un club".

Después de estar de lunes a jueves con las mejores 29 jugadoras de su categoría en el país, vuelve a Mar del Plata para jugar con IDRA los fines de semana: “Al principio me costaba pero es importante el cambio de chip para disfrutar lo que pasa los sábados. Mirar todo desde otro lado. Una vez que estoy en el micro empiezo a pensar en el sábado y que voy a estar con mis amigas jugando un hockey sin esa presión”.

El año pasado Pilar también pasó por una experiencia distinta que duró un corto tiempo y fue ir a jugar al hockey español. “Me enseñó a estar sola y saber que eso está bien. En estos procesos hay momentos en donde tenes que estar sola. El año pasado no conocía a nadie cuando me fui al exterior y me tuve que curtir, es lo que hago en Buenos Aires ahora”.