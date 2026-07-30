Tras el triunfo 1-0 en La Bombonera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena intentará cerrar la serie y avanzar a los octavos de final, donde ya espera Deportivo Recoleta.

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El Xeneize llega golpeado luego de la dura derrota 3-0 frente a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura, un resultado que cortó el buen inicio del segundo ciclo del "Vasco", que había comenzado con victorias ante Sarmiento y O'Higgins. El vestuario es un cementerio", expresó tras el encuentro.

Para buscar la clasificación, el entrenador volverá a apostar por la mayoría de los titulares y modificaría el esquema táctico. Boca dejaría el 4-2-3-1 para utilizar un 4-3-1-2, sistema que Arruabarrena empleó durante su primer ciclo al frente del club.

En el equipo, Álvaro Montero seguiría en el arco; la defensa estaría integrada por Leandro Lozano, ya recuperado de su lesión, junto a Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. En el mediocampo jugarían Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, mientras que Tomás Aranda sería el enlace. En ataque, Miguel Merentiel compartiría la delantera con Sebastián Villa.

Boca intentará dejar atrás el mal trago del fin de semana y confirmar su lugar entre los 16 mejores de la Copa Sudamericana.

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