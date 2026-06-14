Los dos equipos llegaron al compromiso ubicados en la parte alta de la tabla. Alvarado se presentó como escolta del líder Olimpo, mientras que Kimberley, que trasladó su localía al Minella, buscaba seguir prendido en la pelea con sus 18 unidades.

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El partido tuvo todos los condimentos: intensidad, buen juego, goles, penales y momentos favorables para cada uno de los protagonistas.

La apertura del marcador llegó a los 18 minutos de la primera etapa. Germán Cervera recibió dentro del área y definió de media vuelta para establecer el 1 a 0 en favor de Alvarado. Sin embargo, la ventaja duró poco. A los 25 minutos, tras una serie de rebotes y remates dentro del área, Tomás Loscalzo apareció para empujar la pelota y decretar el empate. El defensor, que fue titular en todos los encuentros del campeonato, volvió a ser una pieza clave para Kimberley.

En el complemento, el conjunto local salió decidido a buscar el triunfo y encontró premio rápidamente. A los 9 minutos, una rápida contra dejó a Castillo mano a mano con Emanuel Bilbao. El arquero terminó sujetando al delantero dentro del área y el árbitro sancionó penal. El propio Castillo se hizo cargo de la ejecución y convirtió para poner el 2 a 1.

Cuando parecía que Kimberley se quedaba con los tres puntos, llegó una nueva acción decisiva. A los 22 minutos, un remate de Castellanos impactó claramente en la mano de Franco Mañas dentro del área. El árbitro no dudó y marcó penal para Alvarado. Germán Sosa tomó la responsabilidad y, con un remate cruzado, estableció el 2 a 2 definitivo.

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El empate terminó reflejando la paridad que se vio a lo largo de los 90 minutos. Kimberley y Alvarado protagonizaron un atractivo duelo marplatense que estuvo a la altura de las expectativas y que mantuvo a ambos equipos en la lucha por los primeros puestos de la Zona D.

Lo que sigue:

En la próxima fecha, Kimberley tendrá una exigente visita cuando viaje a Bahía Blanca para enfrentar a Olimpo el domingo 21 de junio. Por su parte, Alvarado volverá a presentarse en el estadio José María Minella, donde recibirá a Círculo Deportivo, también el próximo domingo.

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