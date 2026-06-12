Aldosivi ya tiene fecha confirmada para uno de los compromisos más importantes del segundo semestre. La organización de la Copa Argentina oficializó el cronograma de los 16avos de final restantes y el conjunto marplatense enfrentará a River Plate el viernes 17 de julio.

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La noticia fue ratificada por el gobernador de Salta, quien confirmó que el encuentro se disputará en esa provincia y será uno de los atractivos de la jornada futbolística nacional, en medio de la recta final del Mundial 2026. El partido se jugará apenas dos días antes de la definición de la máxima cita del fútbol internacional.

El equipo dirigido por Israel Damonte afronta un período de importantes cambios. A cuatro meses de su llegada, el entrenador impulsó una profunda depuración del plantel con el objetivo de reestructurar el grupo de cara a la segunda parte de la temporada.

Por el otro lado como parte de la preparación, River Plate realizará una pretemporada en Alicante, España, donde buscará sumar rodaje y afianzar la idea futbolística. Además, tiene previsto disputar un amistoso en Portugal frente a un equipo brasileño, aprovechando que clubes como Flamengo y Santos también desarrollarán allí sus trabajos de preparación.

El duelo ante River marcará el primer compromiso oficial del "Tiburón" en el segundo semestre y representará una gran oportunidad para medir fuerzas ante uno de los principales candidatos del fútbol argentino.

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Las fechas confirmadas para los cruces pendientes de los 16avos de final son las siguientes:

Independiente Rivadavia vs. Tigre | Domingo 12 de julio.

Sarmiento vs. Boca Juniors | Jueves 16 de julio.

Racing Club vs. Defensa y Justicia | Jueves 16 de julio.

River Plate vs. Aldosivi | Viernes 17 de julio.

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra | Viernes 17 de julio.

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